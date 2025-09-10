Torre del Greco – Arte, musica, teatro. Ma soprattutto tanto divertimento a dimensione di bambino. È Torre in fiaba, l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che per i prossimi tre sabato pomeriggio animerà la zona di Villa Macrina, la dimora vesuviana posta su via Nazionale nei cui spazi esterni si trova anche un’area attrezzata con giostrine.







È qui che La fabbrica del divertimento, soggetto attuatore dell’iniziativa curata dal settore Cultura del Comune (dirigente Gaetano Camarda) con il finanziamento di Città Metropolitana, allestirà tre specifiche aree: una destinata al laboratorio di arte in giardino; un’altra riservata alla musica all’interno di quella che normalmente è la sala matrimoni; la terza a ridosso del parcheggio, dove verrà allestito un palco per lo spettacolo teatrale. Per ogni appuntamento è prevista una programmazione con tre distinte attività, le prime concomitanti, la terza – quella teatrale – a seguire. Previsto anche un punto per la lettura di fiabe sempre nella parte esterna.

Si parte sabato 13 settembre, con una giornata che avrà come tema “Natura da fiaba, racconti dalla natura tra arte, musica e teatro”. Alle 17.30 previsti “Tutto il mondo in un giorno: l’arte racconta”, laboratorio creativo consigliato dai 5 ai 10 anni, e “La foresta incantata: la musica racconta”, concerto interattivo consigliato dai 2 ai 10 anni. A seguire, alle 18.30, “Così lontano così vicino, ovvero come l’anatroccolo imparò a volare”, spettacolo con Il teatro nel baule (consigliato dai 2 ai 10 anni).

Torre in fiaba proseguirà sabato 20 settembre con l’appuntamento dal titolo “La fiaba classica: stravaganti riletture tra arte, musica e teatro”. Anche in questo caso, primi due momenti alle 17.30: “Ritratto da fiaba, l’arte racconta”, laboratorio creativo consigliato dai 5 ai 10 anni, e “Musica per menestrelli, la musica racconta”, concerto interattivo consigliato dai 2 ai 10 anni. Alle 18.30 spazio allo spettacolo con Il teatro nel baule dal titolo “Dov’è finito il principe azzurro?” (consigliato dai 2 ai 10 anni).

La rassegna si chiude il 27 settembre con “Fiabe dal mare: navigando tra arte, musica e teatro”. Alle 17.30 laboratorio creativo “Oltremare, l’arte racconta” (consigliato dai 5 ai 10 anni) e “Musica mediterranea”, concerto interattivo consigliato dai 2 ai 10 anni. Alle 18.30 spazio a Il teatro nel baule e allo spettacolo Sos Oceano (consigliato dai 2 ai 10 anni).

I promotori precisano che “le età consigliate sono indicative” e che “le fiabe, l’arte, la musica e il teatro non hanno età”. L’ingresso a tutte le iniziative è libero fino ad esaurimento dei posti. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, il Comune metterà a disposizione, in forma gratuita, il parcheggio del vicino istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII.