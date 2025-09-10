Roma – La Nazionale Italiana di Calcio Amputati è pronta a tornare protagonista sulla scena internazionale. Dopo il trionfo imbattuto nella Division B della EAFF Nations League nel 2023, dove hanno superato Irlanda del Nord, Germania e Francia, gli Azzurri si preparano ora ad affrontare la Division A, in programma dal 12 al 14 settembre 2025 a Trabzon (Turchia).
La manifestazione, organizzata dalla European Amputee Football Federation (EAFF), è uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario continentale. L’Italia è stata inserita in un girone unico con Turchia, Inghilterra e Polonia, le tre vincitrici degli altri gruppi dell’ultima edizione.
Programma partite – EAFF Nations League Division A 2025
Giovedì 12 settembre
Ore 15:00 (14:00 italiane): Turchia vs Italia
Venerdì 13 settembre
Ore 17:00 (16:00 italiane): Italia vs Inghilterra
Sabato 14 settembre
Ore 15:00 (14:00 italiane): Italia vs Polonia
La delegazione azzurra partirà il 10 settembre, con l’obiettivo di confermare il percorso di crescita avviato negli ultimi anni.
“Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime tre per mantenere il posto nella Division A” – dichiara il CT Francesco Ramunno. “Nel caso si arrivasse quarti, si tornerebbe in Division B. Questa Nations League è un’opportunità fondamentale per valutare il nostro livello: affronteremo le nazionali più forti d’Europa e per noi è già un orgoglio far parte di questo gruppo. Andremo in campo con grande consapevolezza, conoscendo i nostri limiti, ma pronti a scrivere una pagina di storia.”
“Turchia, Inghilterra e Polonia sono squadre contro cui non abbiamo mai vinto. Vogliamo provare a invertire questa tendenza. Dopo tanti anni, il nostro livello tecnico è cresciuto molto, così come l’esperienza del gruppo. Noi, i ragazzi, lo staff, e tutta la FISPES siamo pronti a dare il massimo.”
Il gruppo Azzurro convocato per la Nations League 2025:
Tommaso Movia
Calogero Sanfilippo
Luigi Magi
Emanuele Padoan
Francesco Messori
Luca Arata
Paolo Capasso
Marco Buonocore
Andrea Papi
Lorenzo Marcantognini
Emanuele Leone
Salvatore La Manna
Staff tecnico e medico:
Francesco Ramunno – CT
Maurizio Allasia – Vice allenatore
Paolo Capra – Assistente tecnico
Orazio Costa – Preparatore dei portieri
Piergiuseppe Soldà – Medico
Riccardo Sandri – Fisioterapista
La EAFF Nations League si disputa con cadenza biennale e, nel 2023, il successo degli Azzurri in Division B è stato impreziosito da tre riconoscimenti individuali: Emanuele Padoan miglior marcatore, Tommaso Movia miglior portiere e Paolo Capasso miglior giocatore.
Il salto nella Division A rappresenta un risultato storico e conferma l’Italia tra le quattro migliori nazionali del continente. La competizione sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube ufficiale EAFF https://youtube.com/@eaff_federation?si=AXzCsIzu3qVanK6T
L’evento è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico
Official Sponsor: Stellantis con Autonomy, UniCredit
Partner: PMG Italia, Humantecar, INAIL, Superabile INAIL