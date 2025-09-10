Roma – La Nazionale Italiana di Calcio Amputati è pronta a tornare protagonista sulla scena internazionale. Dopo il trionfo imbattuto nella Division B della EAFF Nations League nel 2023, dove hanno superato Irlanda del Nord, Germania e Francia, gli Azzurri si preparano ora ad affrontare la Division A, in programma dal 12 al 14 settembre 2025 a Trabzon (Turchia).

La manifestazione, organizzata dalla European Amputee Football Federation (EAFF), è uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario continentale. L’Italia è stata inserita in un girone unico con Turchia, Inghilterra e Polonia, le tre vincitrici degli altri gruppi dell’ultima edizione.







Programma partite – EAFF Nations League Division A 2025

Giovedì 12 settembre

Ore 15:00 (14:00 italiane): Turchia vs Italia

Venerdì 13 settembre

Ore 17:00 (16:00 italiane): Italia vs Inghilterra

Sabato 14 settembre

Ore 15:00 (14:00 italiane): Italia vs Polonia

La delegazione azzurra partirà il 10 settembre, con l’obiettivo di confermare il percorso di crescita avviato negli ultimi anni.

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime tre per mantenere il posto nella Division A” – dichiara il CT Francesco Ramunno. “Nel caso si arrivasse quarti, si tornerebbe in Division B. Questa Nations League è un’opportunità fondamentale per valutare il nostro livello: affronteremo le nazionali più forti d’Europa e per noi è già un orgoglio far parte di questo gruppo. Andremo in campo con grande consapevolezza, conoscendo i nostri limiti, ma pronti a scrivere una pagina di storia.”

“Turchia, Inghilterra e Polonia sono squadre contro cui non abbiamo mai vinto. Vogliamo provare a invertire questa tendenza. Dopo tanti anni, il nostro livello tecnico è cresciuto molto, così come l’esperienza del gruppo. Noi, i ragazzi, lo staff, e tutta la FISPES siamo pronti a dare il massimo.”

Il gruppo Azzurro convocato per la Nations League 2025:

Tommaso Movia

Calogero Sanfilippo

Luigi Magi

Emanuele Padoan

Francesco Messori

Luca Arata

Paolo Capasso

Marco Buonocore

Andrea Papi

Lorenzo Marcantognini

Emanuele Leone

Salvatore La Manna

Staff tecnico e medico:

Francesco Ramunno – CT

Maurizio Allasia – Vice allenatore

Paolo Capra – Assistente tecnico

Orazio Costa – Preparatore dei portieri

Piergiuseppe Soldà – Medico

Riccardo Sandri – Fisioterapista

La EAFF Nations League si disputa con cadenza biennale e, nel 2023, il successo degli Azzurri in Division B è stato impreziosito da tre riconoscimenti individuali: Emanuele Padoan miglior marcatore, Tommaso Movia miglior portiere e Paolo Capasso miglior giocatore.

Il salto nella Division A rappresenta un risultato storico e conferma l’Italia tra le quattro migliori nazionali del continente. La competizione sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube ufficiale EAFF https://youtube.com/@eaff_federation?si=AXzCsIzu3qVanK6T

L’evento è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico

Official Sponsor: Stellantis con Autonomy, UniCredit

Partner: PMG Italia, Humantecar, INAIL, Superabile INAIL