Denunciato un minorenne in piazza Cavour a Napoli. Intorno all’una e venti i carabinieri del nucleo radiomobile hanno notato un ragazzo in sella a uno scooter di grossa cilindrata: il giovane centauro alla vista della gazzella ha tentato di fuggire a piedi.







Il ragazzo però viene inseguito e bloccato con non poche difficoltà. Si tratta di un 17enne napoletano incensurato che ha opposto resistenza durante la colluttazione. Uno dei carabinieri intervenuti è stato medicato dal personale sanitario dell’ospedale San Paolo del quartiere Fuorigrotta di Napoli. Per il militare 10 giorni di prognosi dovuti alla lesione di un dito. Il mezzo, risultato rubato, è stato restituito al legittimo proprietario mentre il ragazzo è stato affidato ai propri genitori non prima di essere denunciato