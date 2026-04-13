Torre del Greco – Una raccolta di fondi per realizzare interventi di riqualificazione all’interno di Villa Sora, la dimora presente sul territorio di Torre del Greco e parzialmente interessata dall’eruzione pliniana del Vesuvio del 79 d.C.. È quella promossa dal parco archeologico di Ercolano – a cui è affidata la struttura posta a poca distanza dall’area cimiteriale e dal mare torrese – attraverso Art Bonus, agevolazione che permette di ricevere un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato, diviso su tre quote annuali.

Grazie a questa formula, si prova a rilanciare le attività di riqualificazione all’interno del sito che “racconta – come viene spiegato dal parco – la grandezza di una dimora romana del I secolo a.C., affacciata sul mare e ricca di affreschi, mosaici e ambienti monumentali.







Poco distante, il complesso delle Terme Ginnasio testimonia un articolato sistema architettonico, modellato dal tempo e dalla storia”.

Oggi questi luoghi tornano a vivere grazie ai restauri promossi dal Parco Archeologico di Ercolano. “Un impegno – è ancora sottolineato – reso possibile anche grazie al contributo di tutti: con Art Bonus puoi partecipare concretamente alla tutela di questo patrimonio unico”.

Questi gli interventi necessari per Villa Sora: “Nell’ambito del progetto è prioritario procedere ad un’accurata rimozione dei resti scheletrici per preservarne l’eccezionale valore scientifico e garantire la prosecuzione di indagini interdisciplinari; nel contempo, la rimozione del banco tufaceo dell’eruzione, non ancora scavato, consentirebbe di recuperare i nessi strutturali verticali e orizzontali del letto e la possibilità di completarne il consolidamento e il restauro”.

Inoltre, “il progetto prevede la manutenzione straordinaria degli elementi strutturali e degli apparati decorativi della stanza, con particolare riguardo alla parete in opus craticium, che ancora conserva tracce del graticcio in legno carbonizzato e la finestra originale, agli intonaci affrescati e al pavimento in cocciopesto”.

Nella sezione dedicata sul portale del Parco, tutte le informazioni sugli interventi programmati e le modalità per contribuire al progetto di lavori di restauro e manutenzione straordinaria

https://artbonus.gov.it/2836-parco-archeologico-ercolano…