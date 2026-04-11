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Boscoreale. Il sole sta tramontando e i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Torre Annunziata percorrono Via Settetermini. A pochi metri dalla zona residenziale due uomini.



I carabinieri vogliono capirci di più. Si avvicinano. C’è uno scambio, una bustina in cambio di soldi. Intervengono.

A finire in manette è, 24enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Perquisito è stato trovato in possesso di 10 grammi circa tra hashish e crack e 265 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

 

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L’acquirente è stato segnalato.
Il 24enne arrestato è ora in attesa di giudizio.