San Giorgio a Cremano – Oggi 27 dicembre partirà on line, sul sito www.premiotroisi.org e sui canali social Fb, Instagram e Twitter:”Premio Massimo Troisi” , la XX edizione del Premio, il prestigioso osservatorio sulla comicità che, “d’accordo con l’assessore Pietro De Martino e con il finanziamento della Regione Campania, abbiamo potuto realizzare nonostante il momento difficile che stiamo vivendo”, ha affermato il sindaco Giorgio Zinno.

On line troverete i video pubblicitari di tanti artisti che vi hanno partecipato e che oramai sono anche loro legati alla grande famiglia degli amici di Massimo.

La direzione artistica è stata affidata a Gino Rivieccio per la seconda volta.

“Per questa digital experience – afferma ancora Zinno – abbiamo puntato sulla valorizzazione del territorio e dei nostri talenti, con esibizioni di compagnie e artisti della nostra città e del Vesuviano. Ma non mancheranno artisti nazionali come Biagio Izzo, Gigi e Ross, Maurizio Casagrande Monica Sarnelli e Stefano Veneruso che darà il via alla kermesse proprio oggi alle ore 21.15”.

Oggi 27 dicembre quindi, gratuitamente, sulla piattaforma potremo assistere allo spettacolo teatrale: “Troisi Poeta Massimo”, incentrato sulla sulla vita artistica e privata di Massimo Troisi con poesie inedite, interviste, canzoni e testi autobiografici a fare da trama narrativa.

“Ogni giorno vi aggiornerò, tra le altre notizie, sull’evento del giorno Che potrete seguire su www.premiotroisi.org

Pag. Fb, Instagram e Twitter: Premio Massimo Troisi. Non mancate”, conclude il sindaco.