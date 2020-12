Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono saliti a 185.821 per 539 nuovi casi su 6.448 tamponi (1.989.495 dall’inizio della pandemia). Tra i nuovi positivi sono 489 gli asintomatici e 50 le persone con sintomi evidenti, in crescita rispetto al trend delle ultime settimane.

Negli ultimi 10 giorni sono stati registrati 9.221 contagiati sul territorio regionale, con una media di 922 in più al giorno. In mattinata l’Unità di crisi ha comunicato di aver scoperto 6 casi di variante inglese tra i passeggeri arrivati da Londra.

A individuare i positivi al coronavirus mutato i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici, come si vedrà più avanti. In calo il numero di ricoverati negli ospedali.

I pazienti in terapia intensiva scendono sotto quota 100, con 98 degenti su 656 posti letti disponibili. Nelle ultime 24 ore i ricoveri con sintomi nei reparti Covid sono ulteriormente calati: sono 1.431 su 3.160 posti letto disponibili (la riserva quindi sale a 1.729 posti letto).

Il coronavirus ha provocato 8 vittime accertate, riferisce il bollettino: tra queste, 7 sono pazienti morti nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza, ma registrato ieri​. Il totale dei morti di coronavirus è salito complessivamente a 2.678 da marzo. Sul piano nazionale, come in Campania, si registra una frenata per il brusco calo dei tamponi processati nei laboratori, complice la giornata di festa dedicata al Natale.

Resta la tendenza al rialzo della curva epidemica, trainata dal Veneto, soprattutto, e dalla Lombardia. Prosegue la zona rossa nazionale, stabilita per due settimane dal Decreto Natale del 18 dicembre.

Fino al 6 gennaio sono in vigore le restrizioni che impongono di restare a casa, salvo per i casi previsti di lavoro, salute o necessità.

Tuttavia dal 28 al 30 dicembre le restrizioni sono allentate, con l’applicazione delle regole previste dalla zona arancione. In queste ore inizia la campagna vaccinale anti coronavirus negli ospedali della Campania, in contemporanea con l’Italia e l’Unione Europea.