San Giorgio a Cremano – Se hai una poesia o un racconto chiusi in un cassetto o ne hai scritto uno in questo difficile periodo che ha segnato la storia dell’umanità, potrai partecipare al Concorso Nazionale di Poesia e Riflessioni ” RestiAmo a casa”, organizzato dall’Associazione Talenti Vesuviani, presieduta da Vincenzo Russo , promosso dalla Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano “Sac.Giovanni Alagi” e patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano.

Insieme all’Assessore alle Politiche Giovanili Renato Carcatella, abbiamo pensato di condividere un’altra esperienza con tutti coloro che hanno voglia di far sentire il proprio pensiero e condividerlo con gli altri, in un momento di incontro e partecipazione, seppur virtuale.

Basterà inviare la propria opera a tema, sul momento che tutti stiamo attraversando secondo le modalità che sono elencate sul sito

www.e-cremano.it a questo link:

http://www.e-cremano.it/…/22/30/ALBOPRETORIO_FILE_402230.pdf

La gara si svolgerà esclusivamente a mezzo web con pubblicazione delle opere e votazioni attraverso i “like” sulla pagina Facebook ” Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano Sac. Giovanni Alagi” , mentre la premiazione dovrebbe svolgersi il 20 dicembre 2020, presso la biblioteca in Villa Bruno. Tutte le opere pervenute faranno parte di un’antologia dal titolo: “Io Sono Stato”che verrà pubblicata.

– Inoltre abbiamo pensato anche di realizzare, insieme all’Ass. Altanur, la prima edizione del Video Virtual Cosplay Challenge, un evento collegato alla manifestazione “Fantasy Day”, giunta alla 10a edizione.

La sfida consisterà nella progettazione e realizzazione di un video in cui i cosplayer potranno esprimere, non solo la propria creatività ma anche riflessioni sul periodo che stiamo vivendo, così da offrire, attraverso la propria carica positiva, un’opportunità per lanciare messaggi importanti.

Una Giuria di esperti del settore valuterà le performance in base all’accuratezza di abiti e trucchi e naturalmente per il messaggio sociale trasmesso. I due migliori progetti video saranno premiati con dei buoni acquisto spendibili presso la Libreria La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano. Anche in questo caso le migliori performance entreranno a far parte di un progetto video che sarà veicolato in rete sui vari canali dell’amministrazione e non solo.

Per le modalità di partecipazione, basta andare sulla pag. Facebook “Fantasy Day”.

Abbiamo condiviso questo periodo difficile tutti insieme, continuiamo a sentirci uniti, senza dimenticare che San Giorgio a Cremano è città di cultura e talenti.