Il borgo collinare di Sorrento torna quest’anno con la tradizionale Sagra dell’Uva.







Da domani a lunedì 7 ottobre, borgo Priora apre le porte alla 43sima edizione della kermesse che negli anni è diventato un imperibile appuntamento nella costiera sorrentina.

La kermesse si tiene in coincidenza con la festa in onore della Madonna del Rosario e prevede tre giorni dedicati alla vendemmia, alla musica, alla tradizione, all’enogastronomia ed al divertimento.

Gli stand apriranno tutti i giorni alle ore 19 e la Sagra offirà ai partecipanti anche la possibilità di scoprire i macchinari tradizionali utilizzati per la vendemmia, partecipare a dimostrazioni pratiche e assaporare le specialità gastronomiche locali, in modo particolare presso la rinomata postazione “Vino e Panino”.

Previste anche le immancabili bancarelle dedicate all’artigianato della penisola sorrentina e altre sorprese.

Ecco di seguito il programma per la tregiorni:

Sabato 5 ottobre

Ore 20:30: Diego Sanchez in “Canto un vizietto che mi piace tanto”;

Ore 21:30: Simone Schettino Show.

Domenica 6 ottobre

Ore 20:30: Artisti di strada;

Ore 21:30: Peppe Merolla Band.

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30: Salvatore Gisona in “Poche idee ma ben confuse”;

Ore 21:30: Gerardo Amarante e Spaccapaese in “20 a’ Fest Tour”

Per agevolare e stimolare la partecipazione, l’organizzazione ha reso disponibile un servizio navetta gratuito da Sorrento, con le corse da piazza Angelina Lauro dalle ore 19 alle ore 23.