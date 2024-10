“Primo soccorso, prima che sia troppo tardi”: è questo il titolo dell’appuntamento di domenica 6 ottobre in Villa Bruno a san Giorgio a Cremano, che la Croce Rossa Italiana dà a tutti i cittadini che desiderano apprendere le manovre salvavita e acquisire competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza,.

Dalle 10 alle 13 i volontari CRI, diretti dal nuovo responsabile – il Dott. Raffaele Polese – saranno presenti per mostrare gratuitamente le manovre salvavita e per spiegare tecniche e interventi da effettuare in caso di difficoltà.

Imperdibile opportunità, questa, in quanto le manovre di primo soccorso possono fare la differenza tra la vita e la morte nei momenti critici.







“Saper intervenire prontamente in caso di soffocamento, arresto cardiaco o altre emergenze – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – è un atto di responsabilità verso noi stessi e la nostra comunità.

Grazie ai volontari che si impegnano a favore della comunità.

Partecipare – conclude il primo cittadino di San Giorgio a Cremano – significa essere pronti a intervenire in modo efficace e quindi prendersi cura dei propri cari e del prossimo, vivendo in maniera consapevole e responsabile”.