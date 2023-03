Si inaugura giovedì 2 marzo 2023 alle ore 18.00 presso il foyer del PAN – Palazzo delle Arti di Napoli la mostra su città, paesaggio e architettura “R/Poggioreale. Tra immagini e Immaginari”.

A cura di Angela D’Agostino e Giovangiuseppe Vannelli del DiARC con il gruppo di ricerca R./.P. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la mostra ha l’obiettivo di far conoscere immagini e condividere e costruire immaginari per il ripensamento degli spazi di sepoltura.

Il sistema cimiteriale della collina di Poggioreale viene messo in mostra insieme ad altri casi di studio individuati in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti per evidenziare le immagini ereditate e gli immaginari rintracciabili in altri contesti. L’esposizione – suddivisa nelle sezioni “IMMAGINI: NAPOLI”, “IMMAGINI: MONDO”, “IMMAGINARI” e “COMUNITÀ A CONFRONTO” – è arricchita da Capsula Mundi, opera dalla grande potenza evocativa dei designer Raoul Bretzel e Anna Citelli, e dalle proposte progettuali del Death Lab della Columbia University GSAPP di New York City.







Organizzata nell’ambito della ricerca interdisciplinare “Rethinking lastscapes Perspectives” finanziata sul bando di Ateneo FRA2020, la mostra non rappresenta un output della ricerca bensì uno strumento volto ad aprire confronti, creare reti, orientare la prosecuzione delle attività.

In tale prospettiva, il 14 marzo 2023 alle ore 9:00 si terrà presso l’Aula Magna di Palazzo Gravina la Giornata di Studi “Rethinking lastscapes Perspectives. Aperture e confronti” con ospiti nazionali ed internazionali invitati per mettere in dialogo esperienze di studio, progetto, gestione e sperimentazione sui temi della ricerca. Ingresso libero.

La mostra “R/Poggioreale. Tra immagini e Immaginari” resterà aperta con ingresso gratuito fino al 15 marzo 2023. Orari: dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 19:30. Sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 20:30. PAN – Palazzo delle Arti Napoli Via dei Mille, 60