Portici – R…Estate a Portici, con Massimo Ranieri e Renzo Arbore. A darne notizia, con un post che riportiamo integralmente, il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

Grazie alla sinergia tra Citta‘ Metropolitana, Dipartimento di Agraria e Citta‘ di Portici ripartono anche le attività artistiche con due importanti concerti musicali, il 26 luglio nella Prateria del Bosco di Portici spettacolo con MASSIMO RANIERI, mentre il 2 AGOSTO si esibirà’ Renzo Arbore e l’orchestra italiana.

La Citta‘ Metropolitana ha finanziato il progetto presentato dalla Città di Portici “UN TRENO DI EMOZIONI”.

sono fondi finalizzati esclusivamente per attivita artistico-culturali che non possono essere utilizzati in altre spese.

Inizia oggi la prevendita dei biglietti nelle rivendite indicate nella locandina per lo spettacolo di Massimo Ranieri.

Per info: 0812514145