Savona – Atletica paralimpica: La Barbera e Tonetto al debutto outdoor a Savona

Oggi pomeriggio, giovedì 16 luglio, prenderà il via il Meeting Internazionale Città di Savona giunto alla sua nona edizione.

Il programma gare proporrà l’inserimento di due atleti paralimpici FISPES nei concorsi.

Alle 17 sarà il veterano azzurro Roberto La Barbera (Pegaso) a scendere in pedana nel salto in lungo per la categoria amputati T64. Per il saltatore 53enne, argento alle Paralimpiadi di Atene 2004 e settimo ai Mondiali di Dubai 2019, si tratta della seconda uscita stagionale dopo gli Assoluti Indoor di Ancona (6,37 la sua misura) e la prima all’aperto post-emergenza Covid.

Lo Stadio Fontanassa darà anche spazio a Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure), ultimo arrivato nelle fila della Nazionale con l’esordio mondiale a Dubai da ottavo posto nel disco. A Savona il lanciatore amputato si cimenterà nel peso F64, specialità di cui detiene il record italiano (12,74). La gara è in programma alle 17:35.

Il meeting di Savona sarà trasmesso in diretta TV domani, giovedì 16 luglio, su Rai Sport dalle 17:30 alle 19:20.