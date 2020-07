Ercolano – Per il mese di luglio l’ingresso al MAV Museo Archeologico Virtuale sarà gratuito per gli under 13 anni e per i residenti nel Comune di Ercolano.

Un’occasione unica per conoscere il patrimonio culturale di questa magnifica città.

Appuntamento per venerdì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 16,00 (ultimo ingresso).

Prenotazione obbligatoria prenotazioni@museomav.it