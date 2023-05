Diffondere la cultura dell’innovazione e della sostenibilità attraverso la promozione di progetti concreti di imprese e start up, e dare spazio alle idee capaci di generare un impatto positivo sul benessere sociale, sull’ambiente, sulla competitività delle nostre aziende.

Con questi obiettivi la Banca di Credito Popolare partecipa anche quest’anno al Premio Best Practices per l’innovazione, iniziativa organizzata da Confindustria Salerno – giunta alla XVII edizione – nata per valorizzare le progettualità innovative realizzate da aziende, startup e spin off.

Scade il 12 maggio il termine per la presentazione dei progetti e possono partecipare, secondo le modalità indicate nel regolamento, aziende, start up e spin off con innovazioni in ambito:







Aerospazio

Agritech

Greentech

Digitalizzazione

Verranno selezionati 40 progetti, che potranno essere presentati durante la due giorni del Premio.

Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro di 15.000 euro, mentre agli ulteriori primi classificati, nelle altre categorie, saranno assegnati premi in servizi.

Sarà un orgoglio per la Bcp premiare uno dei progetti selezionati da una giuria di esperti, imprenditori, investitori e accademici, all’evento finale presso il Grand Hotel Salerno.