Sabato, 10 settembre, alle ore 20,00, ai piedi del sagrato della Basilica di Santa Trofimena, simbolo della città di Minori, Vira Carbone, autrice e conduttrice del programma di Rai1, “Buongiorno benessere”, presenterà “Il grande libro della longevità” edito da Rai Libri. L’autrice dialogherà con la dott.ssa Marina Ciaravolo, farmacista-giornalista.

Interverranno il sindaco Andre Reale, il direttore di OtiumSpA, Ennio Cavaliere, il presidente del Consorzio di tutela Limone Costa d’Amalfi, Angelo Amato e l’ideatore del “Sentiero dei limoni”, Michele Ruocco.

Scoprire e condividere i segreti per vivere il più a lungo possibile è l’esigenza di questo libro. Medici e professori, ospiti di questo volume, condivideranno con i lettori parte delle loro conoscenze, guidandoli nella maniera più chiara e fruibile alla progressiva presa di coscienza che per avere un corpo sano occorre prendersi cura di ogni sua parte. “Il grande libro della longevità”, ricco di consigli preziosi e facili da mettere in pratica, è perciò un volume che con semplicità e chiarezza prova a indicare la rotta per il benessere di chi lo legge.

Al termine dell’incontro, seguirà il concerto “Invadenze” di Lorenzo Hengeller, noto jazzista, che mescolerà col pianoforte le invadenze che coltiva nelle sue canzoni: il jazz nella canzone, lo swing nelle storie ” surreali “, il doppio senso dentro il senso unico della leggerezza. Ospite della serata il M° Gianfranco Campagnoli.