Torre del Greco – Una sala teatro che permetterà agli alunni di poter mettere in scena rappresentazioni scolastiche alla presenza di genitori, nonni e altri invitati. È quella inaugurata questa mattina, lunedì 3 giugno, presso la scuola media Morelli di via Cavallerizzi. Al taglio del nastro, insieme alla dirigente scolastica della Sauro-Morelli, Lucia Di Lorenzi, per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Luigi Mennella e l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino.







Proprio il primo cittadino ha posto l’accento sul fatto che questa, come altre opere, sono state realizzate “grazie ai fondi stanziati dal Comune lo scorso anno, in capo al settore pubblica istruzione, in virtù dell’operato dell’assessore e della dirigente Luisa Sorrentino. Poche settimane fa siamo stati in un’altra scuola ad inaugurate un piccolo campo sportivo frutto proprio degli investimenti legati a questo capitolo”.

Il primo cittadino, alla presenza di numerosi genitori che poi hanno potuto assistere ad uno spettacolo che ha visto protagonisti i loro figli, ha voluto dare tre buone notizie: “La prima, è che questi finanziamenti, che tante cose importanti stanno producendo nelle nostre scuole, sono stati nuovamente stanziati con la variazione di bilancio approvata in consiglio comunale la settimana scorsa. Per il prossimo anno scolastico abbiamo previsto investimenti pari a 230mila euro. Inoltre, proprio per questa scuola abbiamo recuperato un finanziamento di circa 7 milioni di euro, che ci permetteranno di rimettere a nuovo l’intero plesso. Infine, con la stessa variazione di bilancio con la quale sono stati stanziati i finanziamenti della pubblica amministrazione, è stato anche previsto che 550mila euro siano destinati al progetto di riqualificazione dell’area esterna compresa tra questa struttura e la scuola Nazario Sauro, destinata a diventare un parco pubblico”.

L’assessore Mariateresa Sorrentino si è detta “emozionata, perché questo teatro nasce grazie ai finanziamenti del settore pubblica istruzione. I soldi investiti nella scuola sono quelli meglio spesi: sono stata in precedenza in un altro istituto e anche lì si stavano concludendo progetti legati ai finanziamenti stanziati dal Comune. Al centro c’è il benessere dei ragazzi, che è una priorità della nostra amministrazione”.

“Non sono di Torre del Greco – le parole della preside Di Lorenzi – ma sono sette anni che lavoro qui e sono molto legata al territorio. Devo ammettere che trovare un’amministrazione attenta alle esigenze della scuola è molto gratificante. Da sempre ci battiamo per recuperare l’area a ridosso dell’istituto, per la quale spesso abbiamo sentito parlare solo come potenziale sito di deposito dei rifiuti. Ci auguriamo che presto la zona abbia a disposizione questo parco, anche perché la città in generale ha l’esigenza di avere adeguati spazi verdi”.