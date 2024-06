Vico Equense – Tre giorni per celebrare lo sport e l’inclusione. Si parlerà di questo martedì 4 giugno al Castello Giusso di Vico Equense nella conferenza stampa di presentazione del progetto “Festa dello Sport e dell’inclusione 2024”.

L’evento, promosso dagli assessorati alle Politiche Sociali e allo Sport del Comune di Vico Equense e da UISP Napoli, con la collaborazione della Garante dei Diritti delle Persone con disabilità e patrocinato dai Comitati regionali C.O.N.I., C.I.P. Campania, e dall’E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi), è programmato per il 21, 22 e 23 giugno. La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere e realizzare incontri tra giovani, associazioni e istituzioni, sviluppando il buon esempio dello sport come pratica di vita, educazione allo stare insieme, come stile di vita e prevenzione.







Dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Giuseppe Aiello e della Consigliera Comunale Rossella Staiano, prenderanno parte alla presentazione il Garante dei diritti della persona con disabilità della Città di Vico Equense Emilia Terracciano e il prof. Bartolomeo Arpino che spiegheranno la parte tecnica del progetto. Altri interventi saranno quelli di Angelo Gabriele Aiello, nostro concittadino Campione di paracanoa; Giusy Sbaglio dell’Asd Gabry Dance Campionessa di danza paralimpica; Rocco de Icco, Presidente della Asd Noived (Non e Ipovedenti); Vittorio Scotto di Carlo, Delegato Regionale E.I.S.I. – Ente Italiano Sport Inclusivi e dell’Asd Baskinsieme; Federico Calvino, Presidente territoriale Campano UISP. Al termine la premiazione di Peppe Puttini con una partecipazione musicale di Maggiorino Buonocore. A moderare l’incontro sarà Pino Visconti.

Il progetto è stato inserito dall’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Aiello nel Documento Unico di Programmazione, individuando lo sport come fenomeno che non riguarda solo la sfera del tempo libero e dell’intrattenimento, ma un fattore importante di inclusione sociale e territoriale.