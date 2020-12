Ercolano – Un “5” al SuperEnalotto da 51.480,19 euro realizzato a Ercolano presso il Tabacchi in via Alessandro Rossi 58/B a Ercolano, in provincia del capoluogo campano.

Il Jackpot del SuperEnalotto è arrivato a 71,2 milioni di euro e verrà nuovamente messo in gioco con il concorso di domani. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.

Mentre in Campania, riporta Agipronews, il 6 manca da quasi sei anni ossia dal 30 dicembre del 2014.

Memorabili i 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.