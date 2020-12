Napoli – Oscurato sito vendita pasta Diego dalla stessa azienda, probabilmente per rispetto alla figura di Maradona e per non lucrare in un momento in cui la commozione e il dispiacere dei tanti fans del campione argentino è ai massimi livelli.

Così si legge sul sito: “Siamo tremendamente dispiaciuti della scomparsa del nostro amico Diego. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari, amici, colleghi e tifosi.

Lo shop e tutte le funzioni del sito saranno oscurati fino a nuovo avviso”.

La trovata è stata del Pastificio Paone di Formia, in occasione dei 60 anni del Pibe de Oro: dal 10 novembre era possibile ordinare l’edizione speciale firmata dal campione argentino.

Il nuovo brand si chiama per la precisione “Pasta Maradona – N. 10 Diego” e il sito è pastamaradona.it.

La Pasta Maradona, oltre al suggestivo legame con l’ex calciatore del Napoli (che è stato coinvolto nel progetto e lo ha lui stesso sponsorizzato sul proprio profilo Instagram), è anche un prodotto di qualità: grano duro al 100% made in Italy, lavorazione artigianale, trafilatura in bronzo e l’immancabile firma di Diego sulle confezioni, di colore azzurro (come la maglia del Napoli) e che nella parte trasparente saranno stilizzate con la forma di un campo da calcio.

La linea prevede 9 prodotti, uno in meno del numero magico: penne, mezzi rigatoni, farfalle, fusilli, rigatoni, chitarra, linguine, spaghetti, penne rigate.