E’ stata resa nota la top ten delle città più romantiche d’Italia.

Anche la provincia di Napoli è presente: è Portici, alle falde del Vesuvio e sulla costa mare, che spicca al quarto posto tra le cittadine italiane.

La classifica è stata stillata da Amazon in base ai romanzi rosa venduti dal colosso online.

Soddisfatto il sindaco di Portici, Enzo Cuomo il quale dichiara: “La notizia non mi sorprende in quanto il popolo porticese è un popolo d’amore ed in città l’amore si esprime in tutte le sue forme”.

La notizia della presenza della cittadina porticese tra le più romantiche arriva contestualmente all’iniziativa lanciata per esaltare il territorio: “San Valentino 2023”. Si tratta della prima edizione del contest fotografico ‘Innamorati di Portici’.

Scattando una foto che rappresenta città e amore, sarà possibile partecipare – inviandola all’indirizzo staff.sindaco@comune.portici.it – all’estrazione dei tre premi messi in palio. Per partecipare, fa sapere il primo cittadino, c’è tempo fino al 28 febbraio 2023.