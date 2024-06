Torre del Greco – L’associazione di promozione sociale Futura Torre ha inaugurato ieri pomeriggio, mercoledì 5 giugno, la prima “panchina europea” di Torre del Greco. All’evento di inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e l’assessora al Decoro Urbano Laura Vitiello.

Le volontarie e i volontari dell’associazione hanno decorato una delle due panchine del belvedere di via Calastro con i colori e i simboli dell’Unione Europea per sensibilizzare la cittadinanza sulle elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno. L’iniziativa rientra nella campagna “Panchine europee in ogni città”, promossa dalla Gioventù Federalista Europea e supportata dalla Rappresentanza del Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea in Italia.







“Siamo contenti di aver portato un simbolo dell’Unione Europea nella nostra città contribuendo a riqualificare un luogo di suggestiva bellezza”, dicono i referenti dell’associazione Futura Torre, che promuove la partecipazione pubblica a Torre del Greco attraverso progetti di divulgazione, ricerca partecipata e monitoraggio civico, ed è molto sensibile al tema della cura degli spazi pubblici.

Il sindaco Mennella si è intrattenuto a lungo con le volontarie e i volontari dell’associazione per raccogliere le loro proposte ed esporre lo stato di avanzamento di molti progetti che saranno finanziati con i fondi europei. “L’impegno di questi giovani – le parole del primo cittadino – e la loro estrema sensibilità verso tematiche di fondamentale importanza per la collettività, fungono da ulteriore sprone verso l’amministrazione comunale, le cui attività sono volte anche a incentiva la partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica”.