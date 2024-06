Ercolano – Celebrata oggi a Ercolano, in provincia di Napoli, il 210esimo anno di Fondazione dell’Arma dei carabinieri.

L’appuntamento a Villa “Campolieto” dove hanno partecipato all’evento autorità civili e militari. Presenti anche i genitori del Maresciallo Francesco Ferraro, già effettivo alla stazione Carabinieri di Campagna (Salerno), morto a seguito di un incidente stradale nella notte tra il 6 e 7 aprile scorso. Il comandante Interregionale “Ogaden”, il generale di corpo d’armata Antonio De Vita, al termine dell’Annuale di Fondazione, ha incontrato i familiari dei militari dell’Arma deceduti, le Vittime del Dovere e i decorati di Napoli e provincia.







“Voglio esprimere la gratitudine dei sindaci e degli amministratori e fare i migliori auguri all’Arma dei Carabinieri, che oggi festeggia 210 anni dalla fondazione. La Benemerita resta presidio fondamentale di legalità e garanzia di sicurezza per la sua storica presenza capillare nei territori e nei Comuni, anche quelli più piccoli”. Lo dichiara Ciro Buonajuto, delegato Anci alla Sicurezza e legalità, sindaco di Ercolano. “Le donne e gli uomini dell’Arma – conclude – sono punto di riferimento centrale per le nostre Comunità, ne riconosciamo l’impegno e la dedizione quotidiana al servizio del Paese e al fianco dei cittadini. E’ per questo che li ringraziamo in particolare nella giornata della loro Festa”.