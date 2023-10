Al via la seconda edizione del ciclo di aperture straordinarie del maniero normanno, promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano.

I tesori d’arte di Castel Capuano tornano eccezionalmente accessibili al pubblico.

Dopo il grande successo della prima edizione, torna “Il Castello Rivelato”, un ciclo di aperture straordinarie settimanali che dal 28 ottobre al 18 novembre renderà visitabili le sale del maniero normanno destinate per secoli al solo disbrigo di pratiche giudiziarie.







Le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 9:30, 11:30 e 12:30 dall’ingresso principale, sito in via Concezio Muzii n. 2 (lato via dei Tribunali).

Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone, che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, per l’occasione nel ruolo di ciceroni.

Condurranno gli itinerari guidati gli architetti e storici dell’architettura Sergio Attanasio e Giulio Pane (docenti, Università degli studi di Napoli “Federico II”), la storica dell’arte Annalisa Porzio (già Funzionaria del Ministero della Cultura) e l’architetta Amalia Scielzo (già Funzionaria Direttrice della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per il Comune di Napoli).

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione.