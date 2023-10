Domani – giovedì 12 ottobre alle ore 10.30, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo – l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante interverrà alla presentazione della quarta edizione de “Il Bosco in Rosa – Corri tra i Capolavori”, manifestazione podistica per sole donne in programma sabato 14 ottobre alle ore 16 al Bosco di Capodimonte.

Interverranno il presidente di Napoli Running, organizzatore della manifestazione, Carlo Capalbo.

Tra gli invitati il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, il direttore della Fondazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS, Emanuela Capuano, il delegato allo sport per la città metropolitana Sergio Colella.