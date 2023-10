Giovedì 12 ottobre dalle ore 14.30 a Largo della Cittadinanza Attiva si terrà l’evento d’inaugurazione del nuovo Scampia Stadium, un campo da calcio responsabile per l’ambiente e per il sociale, nel quartiere di Scampia, Napoli, realizzato grazie all’iniziativa globale “Lay’s® RePlay” in collaborazione con UEFA Foundation for Children.

L’evento sarà un momento dedicato allo sport, all’inclusione e alla sostenibilità, che vedrà la presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, della UEFA Legend, Ciro Ferrara, dell’AD di PepsiCo Italia, Marcello Pincelli oltre a rinomati protagonisti del mondo dello spettacolo.

IL PROGRAMMA:

Ore 14:30 Saluti di benvenuto

Ore 15:00 Momento inaugurale sul campo e calci di rigore con UEFA Legend

Ore 15:45 Performance musicale live