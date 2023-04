Parata di star al sesto Grand Prix Città di Napoli-Trofeo Vecchio Amaro del Capo.

È tutto pronto per la sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli-Trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse di nuoto in programma alla piscina Scandone domenica 30 aprile e lunedì primo maggio, per un evento che si inserisce tra quelli programmati per sostenere la candidatura di Napoli a capitale dello sport europeo 2026.

L’edizione 2023 della rassegna porta ancora una volta a Napoli il meglio del nuoto nazionale, impreziosito da alcune importanti presenze internazionali. Più di 900 atleti provenienti da ogni parte d’Italia in rappresentanza di 63 società. Sono oltre 380 le presenze da fuori regione, con un computo di oltre 800 presenze che arriveranno in città per i due giorni di gara, alimentando un flusso turistico già imponente per la città nel ponte festivo. In gara tutte le categorie, a partire dai ragazzi fino ai seniores.







Prevista la disputa dell’intero programma gare: 50, 100 e 200 per ogni stile, ai quali si aggiungono 200 e 400 misti e 400 stile libero.

Questi gli orari dell’evento: domenica mattina dalle 8.30: 50 rana, eliminatorie 100 dorso, 200 farfalla, eliminatorie 100 stile, 200 rana; domenica pomeriggio: 200 misti, finali 100 stile, finali 100 dorso, 400 stile libero, 50 farfalla; lunedì mattina 8.30: 200 dorso, eliminatorie 50 stile, eliminatorie 100 rana, eliminatorie 100 farfalla, 400 misti; lunedì pomeriggio: 50 dorso, 200 stile libero, finali 100 farfalla, finali 100 rana, finali 50 stile.

Il meeting sarà aperto al pubblico, con una presenza giornaliera massima di 1.000 spettatori.

I biglietti sono disponibili su go2.it e/o sul sito web ufficiale: www.gpcittadinapoli.it/biglietti/, ma potranno essere acquistati anche al botteghino della piscina nei giorni di gara.

“Sono numeri importanti quelli che si prospettano per questa sesta edizione del “Grand Prix Città di Napoli” – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante – oltre 900 atleti e 60 società! Molti degli azzurri in gara sono già qualificati ai mondiali di Fukuoka ed averli qui sarà un grande orgoglio ed una grande festa azzurra!”.

“Sarà ancora una volta una due giorni di grande sport e grandi sfide – afferma l’organizzatore Luciano Cotena – uno degli ultimi appuntamenti in programma in Italia che potrà garantire anche la qualificazione ai prossimi eventi internazionali che permetterà ai tecnici nazionali presenti di fare le ultime valutazioni per i team che rappresenteranno l’Italia per le staffette, soprattutto in previsione dei prossimi mondiali di luglio a Fukuoka”.