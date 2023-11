Il prossimo lunedì, 27 novembre, si terrà, col patrocinio del Comune di Torre del Greco, una fiaccolata in ricordo di Concetta Marruocco, barbaramente uccisa dall’ex marito lo scorso 14 ottobre .

La manifestazione è aperta a tutti i cittadini che desiderano partecipare : raduno previsto alle ore 19 presso edicola in via Cesare Battisti, a seguire il corteo si recherà a piazza Santa Croce, per un momento di preghiera.

Come molti sapranno, Concetta Marruocco di 53 anni, nota ad amici e parenti come Titti, fu uccisa da numerosi fendenti sferrati con una lama di 15cm dall’ex coniuge, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre, a Cerreto d’Esi in provincia di Ancona . Titti era però originaria di Torre del Greco, città dove ha trascorso l’infanzia e parte della sua giovinezza e dove tanti amici, parenti e conoscenti la ricordano con affetto.







In memoria di Titti Marruocco e come schermo di proiezione per la giornata nazionale per l’ eliminazione della violenza sulle donne, sabato 25 novembre, anche a Cerreto d’Esi si terrà una fiaccolata .

In questi versi , postati sul profilo social di Titti, qualche anima sensibile ha immaginato una sorta di testamento spirituale di questa dolcissima e sfortunata donna :

“Portate avanti la mia storia, qui non ci sono leggi sulla privacy, potete usare il mio nome quante volte volete, ma fate in modo che il mio sacrificio serva a fermare la violenza.

Usate il mio nome per chiedere leggi più efficaci.

Usatelo per pretendere protezione.

Usatelo per sensibilizzare

Usatelo per insegnare

Usatelo per spiegare cos’è l’ amore

Usatelo per far capire quanto è brutto il dolore

Un abbraccio e a presto, la vostra Titti.”

Marika Galloro