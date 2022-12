Entrano nel periodo clou le iniziative all’ombra del Vesuvio in vista del Natale, salutare il 2022 ed accogliere il nuovo anno.

Anche Torre Annunziata scende in campo con un’iniziativa da non perdere: il 13 dicembre, alle ore 17, si terrà l’inaugurazione del “Villaggio del Natale gentile” presso l’Oratorio Salesiano situato in via Margherita di Savoia

Si tratta di un’iniziativa solidale del Progetto Cripta attuata con la collaborazione dell’Oratorio Salesiano torrese.

Ad inaugurare il Villaggio ci sarà Alessandra Vaudo, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata.

La scelta di inaugurare il ‘Villaggio del Natale gentile’ nel giorno dedicato a Santa Lucia ha un motivo ben definito: Il 13 dicembre è considerato la giornata della luce.

Il villaggio resterà aperto il 13 e 14 dicembre