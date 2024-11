La Festa dell’Albero, giunta alla sua XIV edizione, si terrà nei giorni 21, 23 e 24 novembre nei viali dell’Orto Botanico di Napoli.

Come nelle scorse edizioni, la manifestazione vuole celebrare l’importanza degli alberi per la sostenibilità ambientale e per la mitigazione della crisi climatica, nonché sensibilizzare la popolazione, in particolar modo le nuovissime generazioni, alla tutela del Verde, promuovendo l’incremento del patrimonio arboreo cittadino attraverso la piantumazione di essenze arboree negli spazi urbani.

Protagonista di questa edizione è l’albero di Giuda (Cercis siliquastrum), simbolo di amore e buon augurio.







Saranno presenti i Carabinieri del gruppo CITES che illustreranno le loro attività dirette alla tutela della biodiversità e alla vigilanza del commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

Giovedì 21 novembre si terranno delle visite guidate per le scolaresche dal tema “Abbraccia l’Albero” a cura dell’associazione “Connessioni Vegetali” (a pagamento, info e prenotazioni 3762011365). Alle ore 12.00, al termine delle visite guidate, ci sarà “abbraccia un albero”, a cura dell’associazione “Connessioni Vegetali”, e sarà messo a dimora un esemplare di albero di Giuda.

Sabato 23 e Domenica 24 novembre è prevista una piccola esposizione di aziende dedite alla commercializzazione di piante, di prodotti naturali e di quanto necessario per la cura e la manutenzione del Verde.

In programma la Natura a portata di pet: passeggiate speciali con il tuo amico a quattro zampe condotte da un istruttore cinofilo (su prenotazione 3336528502).

Nel corso del weekend, in collaborazione con i Vivai Forestali della Regione Campania, saranno donati giovani alberi a coloro che ne faranno richiesta al fine di incrementare il Verde urbano.

Sabato 23 novembre

Ore 9.30 Seminario e tavola rotonda: “L’acqua per le Nazioni Unite e le scelte dell’Italia” c/o Aula Magna

Ore 10.30.Premiazione del Concorso “Riflessi d’Autunno”, bandito in occasione della X edizione della manifestazione “Planta, il giardino e non solo” in collaborazione con l’associazione AIAPP. c/o BV”

Sarà allestita l’esposizione vincitrice dal titolo “La città veste d’autunno”.

Ore 15.00. Concerto a cura del gruppo musicale “Un sol canto”.

Domenica 24 novembre

Ore 11.00 “La Musica di Federico”, Canti e danze per lo stupor Mundi, a cura dell’Associazione Musica Reservata.

Nota. In caso di allerta meteo l’evento sarà annullato; si invitano i partecipanti a consultare il sito web ed i social dell’Orto Botanico per eventuali comunicazioni in merito.