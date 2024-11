Nell’ambito di una operazione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, su indirizzo del Prefetto di Napoli e dall’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, gli agenti della Polizia Locale, Unità Operativa Chiaia, sono intervenuti in via Santa Brigida dove un parcheggiatore abusivo intento a spostare una Smart affidatagli da una cliente, alla vista degli Agenti nel tentativo di allontanarsi, ha effettuato una improvvida manovra impattando contro un furgone regolarmente in sosta cagionando danni ad entrambi i veicoli.

La Polizia Locale ha fermato il soggetto ed accertato che lo stesso era sprovvisto di patente per la guida dei veicoli.

Il parcheggiatore che era stato più volte già sanzionato per lo svolgimento dell’illecita attività, è stato deferito all’AG e sanzionato per guida senza patente.







Gli uomini della U.O. Chiaia hanno, inoltre, provveduto a rintracciare la proprietaria della Smart la quale è stata sanzionata a sua volta per aver affidato il proprio veicolo ad un soggetto senza patente.

Sono stati inoltre forniti tutti gli elementi necessari al proprietario del furgone danneggiato per consentirgli di fare richiesta di risarcimento del danno.