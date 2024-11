Il sindaco Manfredi ricorda la figura del professor Tesauro.

Domani, venerdì 15 novembre, alle ore 10:00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo sarà ricordata la figura del professor Giuseppe Tesauro, insigne giurista partenopeo scomparso tre anni fa.

L’iniziativa è organizzata in occasione dell’82esimo anniversario della nascita di Tesauro, che è stato docente universitario ed ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di presidente della Corte costituzionale e di presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.







Interverranno il sindaco Gaetano Manfredi, il rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, il presidente dell’Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea Antonio Tizzano, il giudice della Corte costituzionale Filippo Patroni Griffi e il professor Bruno Nascimbene dell’Università degli Studi di Milano.

Nel corso dell’incontro sarà consegnata ai familiari una targa del Comune in segno di riconoscenza per l’alto contributo del professor Tesauro alla crescita della cultura giuridica del Paese e per aver dato lustro, con la sua opera, alla città di Napoli