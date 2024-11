Ercolano – La Giunta Buonajuto ha approvato, nella giornata di martedì 13 novembre, la delibera di Presa d’atto e Pubblicazione degli elaborati definitivi che compongono il Piano Urbanistico Comunale Programmatico ed Operativo del territorio di Ercolano. Il documento delinea una nuova mappa di sviluppo per la città, progettata secondo i principi di inclusività, modernità e sostenibilità che tiene conto di tutte le peculiarità della stessa.

“Questo strumento rappresenta un momento storico per Ercolano, poiché getta le basi per una crescita equilibrata e orientata alle esigenze delle future generazioni. Il PUC disegna una nuova mappa di sviluppo per la città, con un progetto che pone particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del nostro territorio. Il piano integra visioni di riqualificazione urbana, valorizzazione delle aree verdi e promozione di spazi pubblici sicuri e accessibili. Desidero ringraziare tutti gli assessori che hanno approvato il documento, gli uffici che lo hanno redatto e in particolare l’assessore Acampora, che con determinazione e spirito di abnegazione ha portato avanti un lavoro complesso, consentendoci di raggiungere questo importante traguardo. Un pensiero particolare va ad Olimpio Di Martino, dirigente dell’ufficio tecnico comunale, ma soprattutto un amico, recentemente scomparso, il cui impegno ha contribuito in modo decisivo alla stesura del piano che abbiamo approvato” – ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.







“Questo nuovo Piano Urbanistico Comunale risponde alle esigenze di una Ercolano proiettata al futuro, che tiene conto di tutte le peculiarità del nostro territorio identificando obiettivi salienti da perseguire e aree strategiche di intervento per lo sviluppo di servizi alla comunità, infrastrutture moderne e miglioramenti delle connessioni interne ed esterne alla città, valorizzazione delle risorse storiche, naturalistiche, agricole e turistiche, mitigazione dei rischi naturali e antropici. In questo modo, rendiamo Ercolano una città più connessa e attrattiva per residenti, imprese e turisti” – ha affermato Gioacchino Acampora, assessore comunale con delega al PUC.