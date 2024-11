Napoli – Torna il più grande evento diffuso dedicato ai piccoli lettori nei musei promosso da Kid Pass.

Ispirati dal libro BLOB che sarà presentato e letto dall’autore Giovanni Colaneri a Città della Scienza, le attività per il weekend del 16 e 17 novembre saranno dedicate al mondo dei funghi, per conoscere gli straordinari cicli vitali di questi organismi, le loro proprietà e anche il loro uso nella tradizione gastronomica locale. Laboratori per ogni fascia d’età e science show per tutti.







Esperti, scrittori, scienziati e appassionati si diletteranno ad illustrare le caratteristiche più interessanti dei funghi nostrani. Completerà il programma del fine settimana una spettacolare “caccia” al tartufo nei giardini di Città della Scienza, condotta da lagotti, cani specializzati nella ricerca del tartufo.