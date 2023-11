La Festa dell’Albero, giunta alla sua XIII edizione, si terrà nei giorni 17, 18, 19 e 21 novembre nei viali dell’Orto Botanico di Napoli.

Come nelle scorse edizioni, la manifestazione vuole celebrare l’importanza degli alberi per la sostenibilità ambientale, sensibilizzare la popolazione, in particolar modo le nuovissime generazioni, alla tutela del Verde e promuovere l’incremento del patrimonio arboreo cittadino attraverso la piantumazione di essenze arboree negli spazi urbani.

Albero protagonista di questa edizione è il mirto (Myrtus communis), simbolo di pace, vittoria, bellezza, amore e felicità.







Venerdì 17 novembre, si terrà alle ore 12.00 un concerto a cura dell’IC Pertini Don Guanella – ISIS Melissa Bassi di Napoli, nell’Aula BV1.

Sabato 18 e Domenica 19 novembre è prevista una piccola esposizione di aziend dedite alla commercializzazione di piante, di prodotti naturali e di quanto necessario per la cura e la manutenzione del Verde.

In programma la Natura a portata di pet: passeggiate speciali con il tuo amico a quattro zampe condotte da un istruttore cinofilo, su prenotazione (3336528502).

Concerti dalle 11.00 alle 13.00 nell’aula BV1.

Martedì 21 novembre, giornata nazionale dedicata alla Festa dell’Albero con ingresso libero alle scolaresche, sarà messo a dimora un esemplare arboreo di mirto.

Alle ore 12.00 ci sarà abbraccia un albero.

Nel corso del weekend, in collaborazione con i Vivai Forestali della Regione Campania, saranno donati giovani alberi a coloro che ne faranno richiesta al fine di incrementare il Verde urbano.

Martedì 21 novembre è previsto un workshop in aula, in cui i Carabinieri CITES illustreranno le loro attività dirette alla tutela della biodiversità e alla vigilanza del commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

In caso di allerta meteo l’evento sarà annullato, si invitano i partecipanti a consultare il sito web ed i social dell’Orto per le comunicazioni in merito.