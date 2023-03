Il gruppo musicale pop rock italiano più famoso del momento fa tappa a Napoli: è in programma il 28 e il 29 marzo il concerto dei Maneskin al Palapartenope di Fuorigrotta.

Il gruppo, ormai di fama mondiale, è composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria).

I membri del gruppo, partiti da Roma, ormai da alcuni anni vantano successi su successi in ogni angolo della terra.







Fan in fibrillazione per l’arrivo dei ‘re della musica pop rock italiana’ nel capoluogo campano: i biglietti per il concerto della band internazionale stanno andando a ruba.