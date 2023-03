E’ scomparsa la professoressa Gabriella Fabbrocini, professionista di grande valore, eccellenza della Dermatologia italiana.

Alla guida dell’Unità operativa complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università Federico II di Napoli, ha contribuito a dar lustro a un settore che oggi è vanto per tutta la regione Campania.

Scelta come rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia ha avuto modo di farsi apprezzare, per il suo lavoro, anche a livello internazionale.







Ad esprimere profondo cordoglio è stato anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.