Nei giorni scorsi a San Giorgio a Cremano si è svolto il quarto appuntamento con “Nuovo Cinema Social-e”, il percorso cinematografico educativo rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Per questo evento è stata ospite Pina Turco, tra le attrici protagoniste del film “Fortuna” che è stato mostrato agli studenti del Liceo Urbani.

“Una pellicola intensa e – ha dichiarato il primo cittadino Giorgio Zinno – per certi versi anche complessa che, partendo dall’orrore accaduto alla piccola Fortuna Loffredo nel Parco Verde di Caivano, ha raccontato la vita difficile di alcune periferie ed affrontato il tema della violenza sui minori.







La storia vera – spiega il sindaco – è accaduta nel 2014, quando la piccola Fortuna di appena 6 anni, fu scaraventata dall’ottavo piano del palazzo dove abitava dal suo vicino di casa che da tempo abusava di lei.

Per quel delitto l’uomo è stato poi condannato in via definitiva all’ergastolo.

Il film scelto d’accordo con l’assessore alla Scuola, Giuseppe Giordano, ha raccontato questa storia in maniera accurata, ma evitando qualsiasi scena che possa ricordare la realtà cruenta dei fatti di cronaca, puntando invece alla sensibilità dello spettatore più che alla curiosità morbosa o al voyerismo e alla gogna mediatica.

I nostri studenti – prosegue Zinno – sono stati ricettivi e molto interessati, ponendo domande a Pina Turco e dimostrando una chiara volontà di confrontarsi e relazionarsi tra loro e con gli adulti.

Questo ci dà la consapevolezza che abbiamo intrapreso un percorso formativo e stimolante che ha come obiettivo quello di educare al rispetto, all’affettività, alla cultura e alla fiducia”.

Il prossimo appuntamento – annuncia il sindaco Zinno – sarà l’8 febbraio con il film “Veleno”.