Lo storico complesso monumentale di San Domenico Maggiore – “studium” domenicano dove si formarono tra gli altri Tommaso d’Aquino, Giordano Bruno e Tommaso Campanella – diventerà la Casa della lettura di Napoli, uno spazio pubblico attrezzato per leggere, ascoltare, condividere libri e idee, partecipare ad iniziative culturali.

Le sale e i corridoi del chiostro saranno arredati in modo da creare ambienti per la lettura e per lo studio ed un’area sarà dedicata ai bambini e alle narrazioni per l’infanzia. Anche le biblioteche delle municipalità cittadine saranno rinnovate e dotate di nuovi arredi con l’idea di costituire assieme a San Domenico un sistema diffuso di centri di lettura e di aggregazione.