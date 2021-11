In coerenza con le attività di revisione e aggiornamento del proprio patrimonio librario, la Biblioteca Comunale “ G. Buonajuto” di Ercolano ha dato avvio ad una prima fase di svecchiamento delle collezioni e conseguentemente allo scarto dei volumi doppi, deteriorati, divenuti inappropriati, superati o obsoleti per le finalità della biblioteca stessa.

Per lo scarto e il mantenimento dei volumi sono stati seguiti i criteri indicati dalla competente Soprintendenza. In questa ottica, l’amministrazione della città degli scavi intende offrire in dono i volumi scartati, indicati nell’elenco allegato al presente avviso alle Biblioteche, che ne faranno richiesta al fine di renderli disponibili.

Per accedere alle donazioni è necessario inoltrare alla Biblioteca Comunale di Ercolano “ G.Buonajuto” domanda cartacea o tramite posta elettronica certificata (protocollo.ercolano@legalmail.it) , entro metà dicembre.

Le richieste saranno evase in ordine di arrivo e che le spese di trasporto sono a carico dei destinatari. I soggetti che riceveranno in donazione il materiale bibliografico scartato saranno inoltre tenuti a comunicare alla Biblioteca la sede di collocazione dei volumi.

Si consiglia ai soggetti interessati di concordare con la bibliotecaria un appuntamento per verificare preventivamente le condizioni materiali dei libri. Per informazioni: Biblioteca Comunale tel 081788.1244 / 081.788 1256.