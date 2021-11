A distanza di 2 anni da “I Sogni della Mente”, esposta con successo al PAN (Palazzo delle Arti Napoli), Stefano Tommasi propone una mostra poetica, intimista e, a tratti, surreale. “Giorni”, questo il titolo della mostra che si terrà dal 2 al 14 dicembre, può essere definita “il secondo tempo” di un film che non ha un vero e proprio inizio, né lascia intravedere la fine, della precedente esposizione.

L’artista fotografa sé stesso, in un’atmosfera onirica all’interno di una dimensione tuttavia palpabile e umana.

Incubi e sogni si susseguono in un viaggio denso ed emozionale, un cammino consapevole all’interno delle proprie malinconie, delle proprie fragilità.

Un lavoro alla scoperta di sé dove spazio e tempo si confondono per vivere nella concretezza dell’immaterialità.

“Giorni” è il concepimento di un sogno. Un sogno che forse, non è solo il suo. “ Dei sogni taciuti non v’è memoria “ – Stefano Tommasi