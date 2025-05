Torre del Greco – Coppa America, associazione Circoli Nautici della Campania: “Pronti a collaborare”.

Il presidente Gianluigi Ascione: “Possiamo mettere a disposizione la nostra esperienza”.

I circoli nautici della Campania sono pronti a mettere a disposizione degli organizzatori della Coppa America 2027 che si svolgerà a Napoli la loro esperienza e la capacità organizzativa legata ad eventi di vela nazionali e internazionali. A farlo sapere è il presidente dell’associazione Circoli Nautici della Campania, nata a seguito di una legge regionale nel 2020.







Ascione ricorda come “i circoli nautici della Campania, molti dei quali con alle spalle oltre un secolo di storia, hanno dato un contributo fondamentale alla crescita della vela in Italia. Hanno formato generazioni di atleti, promosso regate di rilevanza internazionale e mantenuto viva una forte cultura del mare. È naturale, quindi, che ci sia da parte nostra un forte desiderio di essere parte attiva di questo grande progetto, contribuendo con competenza, esperienza e radicamento territoriale”.

A tale riguardo, l’associazione Circoli Nautici della Campania “conferma – sottolinea il presidente – la piena disponibilità a collaborare con spirito costruttivo, mettendo in rete le proprie risorse, strutture e competenze. Siamo pronti a fare squadra per far sì che la Coppa America 2027 sia non solo un evento di straordinario successo, ma anche un autentico motore di sviluppo e innovazione per la vela e per Napoli”.