Napoli – Anche Napoli ospita oggi un nuovo punto di riferimento per professionisti e single esigenti che desiderano relazioni stabili e significative, lontano dalla superficialità del dating online.

Sbarca nel capoluogo partenopeo “Completiamoci”, l’innovativo servizio di matchmaking che si propone come un vero e proprio “Club per Single d’élite”. L’obiettivo è ambizioso e chiaro: diventare l’interlocutore privilegiato per uomini e donne esigenti, motivati e con un elevato background socioculturale, che cercano relazioni autentiche e durature nel vibrante contesto partenopeo.







Completiamoci si distingue nettamente dalle tradizionali agenzie matrimoniali e dalle diffuse piattaforme di dating online. La sua filosofia si basa su un approccio profondamente personalizzato, discreto e professionale, volto a “costruire connessioni autentiche nel cuore di Napoli”. Non si tratta di una semplice agenzia, ma di un club esclusivo che si rivolge a persone con aspettative elevate, desiderose di investire seriamente nella propria felicità sentimentale.

“Napoli è una metropoli pulsante, con una significativa popolazione di single, inclusi molti professionisti, che esprimono un crescente desiderio di relazioni stabili e profonde, spesso sentendosi insoddisfatti dalle dinamiche superficiali del dating moderno” afferma Lisa Fresa, responsabile di Completiamoci Napoli “Completiamoci si inserisce in questo spazio offrendo un’alternativa di valore, basata sull’affinità reale, la sicurezza di profili verificati e un accompagnamento personalizzato in ogni fase.”

I valori cardine di Completiamoci sono la professionalità derivante da anni di esperienza nel settore, la personalizzazione estrema del servizio con referenti dedicati, la discrezione totale a tutela della privacy, un’accurata selezione della clientela per garantire qualità e affinità, e l’autenticità, assicurata dalla verifica di ogni iscritto.

L’Evento Inaugurale: “Completiamoci nel Cuore di Napoli” si è svolto con successo al Chiostro di San Francesco.

La serata, elegante e raffinata, ha accolto 100 ospiti in una location suggestiva nel cuore del Vomero, nota per la sua bellezza e atmosfera sospesa nel tempo. È stata un’occasione speciale per scoprire da vicino la filosofia di Completiamoci, incontrare il team e vivere un’esperienza per socializzare, piena di sorprese. Il dress code, “Sii te stesso, con un tocco di glamour”, ha sottolineato l’importanza dell’autenticità unita a un contesto di classe.

Nel corso dell’evento è stata sottolineata l’importanza dell’empatia: è giunto il momento di prestare attenzione ai rapporti, ai sentimenti, ridare un forte valore all’amicizia e all’amore.

Tra gli ospiti presenti: l’ex calciatore Gaetano De Rosa, l’editore Alessandro Polidoro e i giornalisti Valter De Maggio, Maria Paola Trombetta e Valeria Grasso.

L’entusiasmo e l’interesse manifestati durante la serata inaugurale confermano l’esistenza di un bisogno reale a Napoli per un servizio di questo tipo, capace di offrire un’alternativa affidabile per la ricerca del partner ideale.

L’obiettivo di Completiamoci Napoli è di raggiungere una solida notorietà a livello locale già nel primo anno, ponendo le basi per una crescita sostenibile, con il messaggio chiave: “Napoli, è ora di Completiamoci. Trova chi ti corrisponde davvero”. E per fare questo saranno tanti gli appuntamenti esclusivi nei prossimi mesi.

Https://Napoli.completiamoci-italia.it