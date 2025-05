Torre del Greco – Una ciotola di acqua per dissetare i randagi presenti sul territorio. È l’invito che arriva dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore al benessere animale Laura Vitiello che ricordano come “in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, si impone la necessità di tutelare i nostri amici a quattro zampe”.

A tal riguardo, il primo cittadino e la componente della giunta di Torre del Greco “invitano i cittadini ed, ove possibile, i titolari delle attività commerciali, a posizionare in strada una ciotola d’acqua per consentire loro di potersi dissetare. Un piccolo ma significativo gesto di vitale importanza per i nostri randagi”.

Nella circostanza, i rappresentanti dell’amministrazione comunale ricordano ai proprietari di “non lasciare, per nessuna ragione, cani e gatti da soli in auto, nemmeno per un breve lasso di tempo” e di “portare gli amici a quattro zampe fuori esclusivamente nelle ore più fresche, prestando attenzione a che l’asfalto non risulti troppo rovente”.