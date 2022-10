Gary Brackett in collaborazione con Centro Sperimentazione e Ricerca Amala, la Serra

Presenta

COMMON BLOOD

Oltre i cancelli del paradiso

(Studio in 4 movimenti) Spettacolo itinerante

Scritto e diretto da Gary Brackett del Living Theatre

Dal 26 ottobre al 2 novembre 2022

Gary Brackett fondatore di Living Theatre Europe conduce una master class intensiva tratta dal suo nuovo spettacolo COMMON BLOOD.

Al termine del lavoro sono previste quattro performance della durata di 30/40 minuti ognuna in luoghi di interesse culturale del centro storico di Napoli

Uno dei 4 appuntamenti si svolgerà il 2 novembre a San Domenico Maggiore ingresso in vico San Domenico

h:19.00

Come possono gli esseri umani essere così brutali con i loro simili? Cos’è che ci spinge verso la crudeltà piuttosto che verso la gentilezza?

COMMON BLOOD prende come tema la storia violenta dal Novecento ad oggi, in particolare i “campi di sterminio” tra Berlino e Mosca dalla fine della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra mondiale. Lo spettacolo è ambientato anche a Trieste in quanto segue le vicende di una donna ebrea e di un ufficiale nazista e del loro figlio illegittimo. Il figlio e la madre cercano entrambi di venire a patti con il loro passato oscuro e questo confronto diventa parte della stessa sfida per spettatori e attori allo stesso modo e cercano di capire la nostra storia crudele e violenta

L’obiettivo dello spettacolo è trovare degli antidoti alla nostra cultura violenta attraverso i mezzi espressivi e interattivi del teatro con il contatto e la partecipazione degli spettatori.

informazioni e prenotazioni: tel. 3492343967

associazioneamala@gmail.com