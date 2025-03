Napoli – Giovedì 13 marzo 2025 alle ore 10.30 si terrà a Città della Scienza l’inaugurazione dell’Hub Calabria Campania di Dicolab. Cultura al Digitale.

L’Hub Calabria Campania è parte di una rete di 10 hub nazionali: professionisti e operatori del sistema culturale locale potranno scegliere tra 42 corsi in presenza e online sui temi della trasformazione digitale del settore culturale, come verrà illustrato nel corso dell’incontro a Città della Scienza.







Campania e Calabria hanno un patrimonio culturale enorme – 1.042 biblioteche e oltre 380 tra musei e archivi – ma ancora poco digitalizzato; il 55% della spesa turistica in Campania è legata alla cultura.

L’offerta formativa dell’Hub è dedicata a rafforzare le competenze di chi è impegnato nel processo di trasformazione digitale del settore culturale, per valorizzare e tutelare un patrimonio culturale così significativo.

L’Hub sarà gestito da Fondazione Idis-Città della Scienza – capofila e sede dei corsi in Campania – in collaborazione con Mediateur e Accademia Da Vinci.

Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU.

