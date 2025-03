Napoli – Aperte da poco, le iscrizioni alla Tre Golfi Sailing Week 2025 stanno già registrando una partecipazione entusiastica, sia per numero di iscritti che per la loro qualità. Le regate, organizzate dal Circolo del Remo e della Vela Italia, con il fondamentale supporto del Reale Yacht Club Canottieri Savoia che da sempre collabora alla migliore riuscita dell’evento, con Rolex come Official Timepiece e Loro Piana come main sponsor, si confermano un evento capace di attrarre equipaggi e imbarcazioni di altissimo livello da tutto il mondo. A tre mesi dalla regata e con le iscrizioni che rimarranno aperte fino al prossimo 31 marzo sono già 70 gli iscritti alla settimana velica.







Con un mix unico di prove offshore, come la storica Regata dei Tre Golfi che celebra la sua 70ª edizione, e regate a bastone e costiere nello spettacolare Golfo di Napoli, i partecipanti hanno la certezza di un’esperienza tecnica di prim’ordine. Il tutto sarà arricchito dalla celebre ospitalità napoletana, che offrirà eventi sociali ormai diventati leggendari: dalla spaghettata al CRV Italia insieme con il RYCC Savoia, prima della partenza della Tre Golfi, al crew party con gli chef stellati in penisola sorrentina.

Il programma: ORC, Maxi ed esordio dei Multiscafi

L’evento si aprirà a Sorrento con il Campionato del Mediterraneo ORC (7-10 maggio), seguito dalla 70esima Regata dei Tre Golfi (partenza il 16 maggio da Napoli) e dal Campionato Europeo IMA Maxi, che si terrà dalla regata d’altura al 22 maggio con base a Sorrento. La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione dei maxi multiscafi, che saranno ospitati nel marina di Vico Equense e gareggeranno per il Trofeo Multiscafi, in parallelo agli altri maxi.

Sfide ai massimi livelli

L’evento si preannuncia competitivo più che mai, tanto che per i maxi si è già registrato il tutto esaurito alla Marina di Sorrento. Il presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, Roberto Mottola di Amato, ha commentato “ringraziamo i tanti armatori che anno dopo anno ci confermano con la loro presenza il gradimento sulla nostra regata, siamo però rammaricati di non poter accogliere nuovi iscritti a Sorrento, che potranno trovare ormeggi in altri marina vicini”.

Il record della Regata dei Tre Golfi, stabilito nel 2023 da Jethou in 15 ore e 30 minuti, è fortemente a rischio con oltre 16 maxi yacht superiori ai 75’, tra i più veloci al mondo, che si contenderanno il primato. Tra i protagonisti, spiccano il nuovissimo Magic Carpet e di Sir Lindsay Owen-Jones, i Wally 100 Galateia, V e Tilakkhana nonchè Bullitt del Commodoro YCCS Andrea Recordati, recente vincitore delle regate maxi ai Caraibi. Da tenere d’occhio anche Scallywag, reduce dalla Rolex Sydney-Hobart, uno degli eventi più iconici dell’offshore mondiale.

Nella classe che era una volta denominata Maxi 72, oggi “Maxi Grand Prix Class”, vere Formula 1 del mare, si preannuncia una competizione serrata tra campioni come North Star, Bella Mente, Jolt, Proteus e Jethou, con My Song di Pierluigi Loro Piana e il nuovo Capricorno di Alessandro Del Bono a completare il parterre.

Per la flotta ORC, che utilizzerà questa edizione come preparazione per il Mondiale 2026, che avverrà proprio in queste acque, è attesa la partecipazione del nuovo Wallyrocket, una barca da regata senza compromessi.

Trofei e partner prestigiosi

L’ambito orologio Rolex sarà assegnato al vincitore overall del Campionato Europeo Maxi, mentre Loro Piana premierà il vincitore della Classe 1 Maxi. L’evento è supportato anche da North Sails, Banca Patrimoni Sella, Ferrarelle, Deloitte e Le Axidie, che ospiterà il crew party stellato.

Un ringraziamento particolare va come ogni anno al Comune di Sorrento, e al Sindaco Massimo Coppola, per il continuo sostegno all’evento, che ogni anno porta il Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina al centro della vela internazionale.

Per iscrizioni e dettagli completi, visita tregolfisailingweek.com.

Photo Gallery: https://www.tregolfisailingweek.com/en/media-center