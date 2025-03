Nella notte tra lunedì e martedì, la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.







Nello specifico, gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa sono intervenuti in corso Umberto a Portici per la segnalazione di un furto in atto in un garage privato.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno notato una saracinesca di un box socchiusa con una tronchese incastrata in modo da tenerla in blocco e diverse bottiglie di prosecco posizionate a terra. Contestualmente, gli agenti hanno sorpreso un soggetto in procinto di uscire dal locale e lo hanno bloccato.

L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, mentre nella sua autovettura, posta all’esterno del parco privato, i poliziotti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso ed una bottiglia di prosecco della stessa fattura di quelle rinvenute all’esterno e all’interno del box.

Gli agenti hanno, altresì, accertato che erano state danneggiate altre 5 placche di sicurezza dell’apertura elettronica delle basculanti di altrettanti garage.