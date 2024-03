Quest’anno la città di Castellammare di Stabia si prepara a festeggiare un anniversario davvero speciale: i 30 anni nel mondo del collezionismo del Circolo Filatelico Numismatico “Tempo Libero”.

Un traguardo importante che verrà celebrato durante il Memorial Correale, giunto alla 61° edizione, tra le manifestazioni più apprezzate e affermate del Sud, per ricordare il compianto Presidente Correale Salvatore.

L’evento si terrà venerdì 22 e sabato 23 marzo 2024 presso le lussuose sale dell’Hotel Il Gambero, offrendo agli appassionati e ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nell’universo affascinante degli oggetti del passato.







L’ingresso sarà libero, gli orari per entrambi i giorni sarà dalle ore 9 alle 19 circa, all’interno della struttura disponibile un ampio parcheggio al chiuso custodito, per garantire massima sicurezza e accoglienza.

Inoltre, sarà disponibile una sala ristorante con specialità locali cucinate appositamente per l’occasione dallo chef dell’albergo.

Esperti operatori provenienti da ogni zona d’Italia, saranno pronti a condividere la propria conoscenza e a guidare i partecipanti in un lungo viaggio alla scoperta di autentiche meraviglie.

Sarà possibile ammirare ed esplorare monete antiche e moderne, francobolli, cartoline, banconote, libri, cataloghi, schede telefoniche, accessori, raccoglitori, e non mancherà una vasta esposizione di gioielli vintage, oggettistica varia e giocattoli da collezione e tanto altro.

Tra gli espositori presenti ci saranno professionisti del settore numismatico e filatelico, pronti a valutare, stimare, acquistare o vendere pezzi unici e preziosi per arricchire le proprie collezioni.

Un momento particolarmente atteso sarà l’occasione per acquistare la moneta commemorativa in argento 925‰ a fondo specchio, emessa dal Poligrafico e Zecca dello Stato italiano l’8 marzo 2024, il “5 euro Tour mondiale 2023-2025” dedicata al veliero Amerigo Vespucci, un pezzo straordinario e ricercato destinato esclusivamente alle collezioni numismatiche.

L’Hotel Il Gambero è situato nella strada Provinciale Varano n.135, nei pressi degli Scavi di Stabia, offrendo a tutti i presenti una bellissima opportunità per visitarli gratuitamente.

Una straordinaria occasione di vivere un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento, celebrando insieme i 30 anni di collezionismo a Castellammare di Stabia.