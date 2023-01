Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 17 presso il Palazzo delle Arti di Napoli (Via dei Mille, 60 – Sala Di Stefano) la casa editrice Liguori e lo spazio libreria Laterzagorà di Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli presentano: il libro “Cara Elsa. Storia di un’amicizia” (Liguori editore), che riporta le lettere che la scrittrice Elsa Morante scambiò con Goffredo Fofi nell’arco di circa un ventennio. il film “Le pupille”scritto e diretto da Alice Rohrwacher, un film di 37 minuti, prodotto per Disney Channel, ispirato a una lettera di Elsa Morante a Goffredo Fofi, candidato nella cinquina dei cortometraggi all’Oscar 2023.

Intervengono con il curatore del libro, Goffredo Fofi e la regista del film, Alice Rohrwacher, Giovanna Calabrò e Alessio Forgione. Saluti di Luigi Carbone, Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive del comune di Napoli.

Il libro Storia dell’amicizia tra la scrittrice Elsa Morante e il critico Goffredo Fofi, testimoniata dalle numerose lettere che si scambiarono tra il 1968 e il 1985. Lettere che raccontano non solo l’intensa e inquieta amicizia tra Elsa e Goffredo ma anche il clima culturale di quegli anni. Sullo sfondo l’isola di Arturo, cui entrambi sono molto legati. “Arturo e Procida, sono diventati allora un binomio quasi inconfondibile, e Procida è diventata forse in eterno “l’isola di Arturo”.

Il film Scritto e diretto da Alice Rohrwacher, è una storia di innocenza, ingordigia e fantasia che si svolge durante le festività natalizie nel periodo della seconda guerra mondiale in un orfanatrofio femminile gestito da suore. Il film si ispira liberamente a una lettera che Elsa Morante scrisse nel Natale del 1971 a Goffredo Fofi. Con Alba Rohrwacher e Melissa Falasconi, prodotto nel 2022 da Alfonso Cuarón e Gabriela Rodriguez per Esperanto Filmoj e da Carlo Cresto-Dina per Tempesta (37’- Disney Channel).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti

